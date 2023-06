Turntalent Lou-Anne Citherlet – Sie setzt alles auf die Karte Kunstturnen Seit diesem Jahr startet die Lou-Anne Citherlet bei der Elite und träumt von einem Start an den Olympischen Spielen 2028. Dafür will die 15-jährige Watterin bald den Schritt ins Ausland wagen. Renate Ried

Turnt mit klarem Fokus: Lou-Anne Citherlet gibt alles für die EM 2024 und die Olympischen Spiele vier Jahre später. Foto: Swiss Olympic

An den Sommer 2022 erinnert sich Lou-Anne Citherlet noch immer sehr gerne zurück. Als Juniorin konnte sie damals am EYOF, dem olympischen Festival der Europäischen Jugend, erste Erfahrungen an kontinentalen Titelkämpfen sammeln. Drei Wochen später wurde sie an den Juniorinnen-EM in München mit dem Team Schweiz Achte und im Mehrkampf gute Neunzehnte. Die Kunstturnerin vom Kutu Neerach erzielte das beste Einzelresultat aller Schweizerinnen und machte damit zum ersten Mal auch ausserhalb der Kunstturnszene auf sich aufmerksam. Seit Januar 2023 gehört Citherlet nun zum erweiterten Nationalkader.

«Ich weiss, dass es möglich gewesen wäre, in den Final zu turnen.» Lou-Anne Citherlet

Über Pfingsten durfte die 15-Jährige in Bulgarien nun zum ersten Mal bei der Elite an einem FIG World Challenge Cup starten. «Dies war ein sehr grosses Erlebnis. Ich bin froh, hat die Schweiz ein junges Team gesandt und dass wir diese Chance bekommen haben», sagt sie. Neben der Zürcherin gingen auch die beiden um ein Jahr älteren Aargauerinnen Chiara Giubellini und Daria Hartmann an den Start.

Lou-Anne Citherlet springt abermals aus der Komfortzone – ein Zwischenjahr im Ausland soll sie auch sportlich weiterbringen. Foto: Janis Fasser

Sportlich lief es Citherlet nicht ganz nach Wunsch. Im Podiumstraining erlitt sie am Sprung einen Schlag aufs Knie, sodass sie zusammen mit Nationaltrainer Craig Tetreault entschied, im Wettkampf den leichteren Sprung zu turnen, um das Knie zu schonen. Am Ende klassierte sie sich am Sprung auf Rang 10 und verpasste damit als zweite Reserveturnerin und um knappe 0,117 Punkte den Einzug in den Final der besten Acht. Citherlet zieht trotzdem ein positives Fazit: «Ich bin zufrieden. Ich weiss, dass es möglich gewesen wäre, in den Final zu turnen, dies gibt mir Motivation.» Am Stufenbarren wurde sie Dreizehnte.

Zukunftsfragen

Im Gegensatz zu Giubellini und Hartmann, die im nationalen Leistungszentrum in Magglingen trainieren, turnt Citherlet weiterhin 24 Stunden pro Woche im Regionalen Leistungszentrum in Rüti. Die Schülerin der 3. Sekundarschule A in Regensdorf pendelt täglich vom Unterland ins Zürcher Oberland. Auf die Frage, ob nun nach dem Schulabschluss der Wechsel nach Magglingen ansteht, zögert sie und gesteht, dass die Situation schwierig sei. Am 24. Mai hat der Schweizerische Turnverband (STV) kommuniziert, dass die Cheftrainerin sowie einer der Nationaltrainer den STV verlassen. Wie es weitergeht, ist unklar. Citherlet könnte im Sommer an der United School of Sports in Zürich, einer Berufsfachschule für Sporttalente, ihre Ausbildung zur Kauffrau beginnen. Die Aufnahmeprüfung mit BMS hat sie bestanden. Trainieren müsste sie dann weiterhin in Rüti zusammen mit den Juniorinnen.

«Dieses Zwischenjahr gibt mir Zeit abzuwarten, wie es in einem Jahr in Magglingen aussehen wird.» Lou-Ane Citherlet

Nach reiflicher Überlegung hat sie sich für einen anderen Weg entschieden. Sie will weiterhin auf die Karte Kunstturnen setzen und sucht im Ausland eine Trainingsmöglichkeit, die sie mit einer Sprachschule kombinieren will. Ihre Traumdestination ist England. Grossbritannien ist aktuell die stärkste europäische Turnnation. «Ich danke meinen Eltern und Grosseltern sehr, dass sie mich unterstützen, meinen Traum Kunstturnen weiter zu verfolgen», sagt Citherlet. Und: «Dieses Zwischenjahr gibt mir eine Perspektive und Zeit abzuwarten, wie es in einem Jahr in Magglingen aussehen wird.»

Jetzt lockt das Kantonalturnfest

Ihr grosses Ziel ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Der nächste grosse Zwischenschritt wäre die Teilnahme an den Europameisterschaften im Mai 2024. Doch davor freut sie sich auf die Wettkämpfe in der Schweiz. Der nächste findet am 18. Juni in Dägerlen am Zürcher Kantonalturnfest Wyland statt. Lou-Anne Citherlet hat gute Chancen, dort Kantonalturnfestsiegerin im Kunstturnen zu werden. Ein Titel, der nur alle sechs Jahre vergeben wird.

