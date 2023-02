Solarausbau in Bassersdorf stockt – Sie setzten sich schon vor Greta für saubere Energie ein Drei ältere Herren standen schon 2017 mit der Forderung nach einem Solarausbau vor der grössten Schulanlage von Bassersdorf. Umgesetzt wurde aber herzlich wenig. Christian Wüthrich

Im Sommer 2017 stellten sich Friedrich Schneider (von links), Eduard Hofmann und Fritz Kauf mit einer Einzelinitiative und konkreten Plänen für mehr neue Solardächer vor der Schule Mösli in Bassersdorf auf. Archivbild: Sibylle Meier

Mit dem Solarausbau geht es zwar voran, aber nur sehr zögerlich. So auch in Bassersdorf. Da kommt die Gemeinde trotz einer Bürgerinitiative nicht an den Schweizer Durchschnittswert des tatsächlich ausgenutzten Solarpotenzials von 6 Prozent heran. Bassersdorf erreichte per Ende 2021 gerade mal 4,1 Prozent.