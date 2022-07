Expertin an der Uni Bern – Sie will die Erde bei einem Asteroid-Einschlag verteidigen Sabina Raducan ist Teil einer Nasa-Mission, welche zum Ziel hat, die Welt vor einem Asteroideneinschlag zu schützen. Der Ernstfall wird derzeit geprobt. Quentin Schlapbach

Sabina Raducan forscht seit 2020 am Physikalischen Institut der Uni Bern. Foto: Beat Mathys

Ein Hobbyastronom entdeckt eines Tages einen Asteroiden am Nachthimmel. Er ist so gross wie der Staat Texas und rast geradewegs auf die Erde zu. Der US-Weltraumorganisation Nasa bleiben noch 18 Tage Zeit, um die Katastrophe zu verhindern. Nichts weniger als die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Der Plan der Nasa: eine Gruppe von Ölbohrexperten auf den Asteroiden zu schicken, welche dort ein Loch bohren soll und den Himmelskörper mit einer nuklearen Bombe von innen in die Luft sprengen.