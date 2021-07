Vor dem Final Italien - England - Sie sorgt als Reporterin für eine Premiere – er für den Song der EM

Vor dem EM-Final Italien - England – Sie sorgt als Reporterin für eine Premiere – er für den Song der EM Was 60 Jahre lang versäumt wurde, wer modisch überzeugt – und wie weiss die englische Weste wirklich ist. Antworten vor dem grossen Endspiel. Moritz Marthaler

Weiss der Teufel, was das für Sonntag heisst: Weisse Trikots brachten an der EM bislang Glück. Foto: Andy Rain (Keystone)

Warum kommentiert in der ARD zum ersten Mal eine Frau den Final?

Weil es in den bisherigen fünfzehn Endspielen offensichtlich versäumt wurde. Im Radio zumindest machte die ARD jetzt Ernst. Nachdem die eben in Rente gegangene Rundfunk-Pionierin Sabine Töpperwien gesagt hatte, sie werde es wohl nicht mehr erleben, dass beim öffentlich-rechtlichen Radio eine Frau ein WM-Endspiel kommentieren werde, gab die Sendeanstalt bekannt, dass der WM-Final in Katar 2022 auf den ARD-Radiostationen von einer Frau kommentiert werde. Und auch bei Italien - England am Sonntag im Wembley sitzt für die ARD eine Frau am Radiomikrofon: Julia Metzner, erprobt aus zig Bundesliga-Radiokonferenzen, kommt zur Premiere.