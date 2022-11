Spioninnen im Krieg – Sie stahlen Geheimnisse, belauschten Gegner und enttarnten feindliche Agenten Agentinnen haben in Konflikten Historisches geleistet, doch ihre Geschichten blieben meist im Verborgenen. Ein neues Buch würdigt nun zahlreiche wagemutige Frauen. Alexandra Bröhm

Codename: «Treasure». Der französische Pass der Doppelagentin Nathalie Sergueiew, die für den D-Day entscheidende Informationen verbreitet. Foto: The National Archives

Ihr Codename verrät viel über Nathalie Sergueiew. «Treasure» (Schatz) nannten die Engländer die junge Frau im Zweiten Weltkrieg, als Doppelagentin war sie besonders wertvoll. Eigentlich hatten die Deutschen Sergueiew als Spionin angeheuert, doch im Auftrag der Briten fütterte sie die Nationalsozialisten mit Falschinformationen. So trug sie entscheidend dazu bei, dass die alliierten Truppen am 6. Juni 1944 in der Normandie landen konnten. Dieser D-Day war ein wichtiger Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg (1939–1945), um Europa von den Nationalsozialisten zu befreien.