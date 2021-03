Tänzerin aus Niederweningen – Sie stand mit Backstreet Boy Nick Carter auf der Bühne Wenn sich Selin Spühler etwas vornimmt, dann klappt das auch – meistens jedenfalls. Seit zwei Jahren lebt die Künstlerin in Los Angeles. Auch ihr Beruf ist von der Pandemie betroffen. Barbara Gasser

Als Mädchen hatte Selin Spühler (rechts hinten) für den Sänger der Backstreet Boys geschwärmt. Und dann stand sie mit Nick Carter (rechts) auf der Bühne für die Show von Helene Fischer (links vorne). Foto: PD

Film, Fernsehen, Theater, Musikvideos, Werbung und Tourneen: Selin Spühler kann eine lange Liste von tänzerischen Auftritten an vielen Orten auf der Welt zeigen. Hinter diesen Erfolgen steckt jahrelange harte Arbeit. «Nicht nur das physische Training ist anstrengend», sagt die 27-Jährige. «Auch mental muss ich mich immer wieder auf neue Situationen einstellen.» Misserfolge gehörten ebenso zum Job wie grossartige Engagements. Zu Letzteren zählt sie die Mitwirkung an der Helene-Fischer-Show, die am 25. Dezember letzten Jahres am Fernsehen zu sehen war.