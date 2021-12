Integration eines Somaliers - Sie suchte einen Job für Jawle – und kaufte einen Kiosk

Integration eines Somaliers – Ein Kiosk für Jawle Einst war er der Schnellste, nun kann der 33-jährige Somalier nur noch im Sitzen arbeiten. Deshalb hat ihm eine Filmemacherin einen Kiosk organisiert. Ev Manz

Derzeit hat der «Dakaan» von Jawle in Wetzikon noch wenig Kundschaft. Foto: Urs Jaudas

Eine verlassene Ausfallstrasse, leere Trottoirs, dunkle Häuser – ungünstiger könnte die Lage für einen Kiosk nicht sein. Für Jawle aber ist er dennoch eine Perle, das Quartier Robenhausen in Wetzikon seine Zukunft.

Der 33-jährige Somalier sitzt an diesem Mittag vor der Wand mit Tabakwaren. Die Losscheibe aus Plastik ist noch leer. In der Auslage mit Kaugummis, Schokoriegeln und Bonbons stehen Gläser mit Safranfäden und vegane Knabbereien, zuvorderst sticht eine alte Ausgabe der Tierwelt zwischen abgegriffenen «Du»-Heften hervor. In den Plastikboxen für Gummiwaren sind zwei Fächer mit Christbaumkugeln gefüllt. In der Garage nebenan stehen Getränkekühler und eine Eistruhe.