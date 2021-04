Unihockey: Vor dem Superfinal – Sie tanzt nur mit Stock Von einem der grössten Schweizer Talente wurde Isabelle Gerig schnell zur Frau für die grossen Spiele: Im heutigen Superfinal ist die 22-jährige eine der Schlüsselfiguren im Spiel von Titelverteidiger Kloten-Dietlikon. Marisa Kuny

Isabelle Gerig: Schnell, wendig, technisch brillant. Die Gegnerinnen bleiben im Duell mit der 22-jährigen nicht selten auf der Strecke. Foto: Claudio Schwarz

Isabelle Gerig hat sich nicht lange bei den Talenten aufgehalten. Als 16-jährige wechselte sie 2015 von Zug nach Dietlikon und machte sich als flinke Flügelstürmerin in der Paradelinie des siebenfachen Schweizer Meisters sofort einen Namen. Bald war sie nicht mehr Hoffnung und Versprechen sondern Leistungsträgerin, Führungsspielerin, Stammkraft im Nationalteam und schliesslich vor gut einem Jahr erfolgreichste Schweizer Skorerin an der Heim-WM in Neuenburg.

Und bei alledem vergisst man fast, wie jung sie noch immer ist.

Isabelle Gerig ist 22 und zählt in einem Alter, in dem andere als Rookies in der NLA auftauchen bereits zu den Routiniers. Auch Jets-Captain Michelle Wiki wundert sich ab und zu: «Isa ist ganze neun Jahre jünger als ich, etwas, das ich weder auf dem Feld noch in unseren Gesprächen je bemerke.» Gerig im Gegenzug empfindet es ähnlich. «Trotz des grösseren Altersunterschiedes fühle ich mich den älteren Spielerinnen näher», sagt sie - und weiss: Wenn die starke Nati-Fraktion bei den Jets in absehbarer Zukunft den Stock an den Nagel hängt, wird sie das besonders betreffen.