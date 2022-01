Mietpreise in der Stadt Zürich – Sie thematisiert mit einem falschen Tiktok-Account die Wohnungsnot Lorena Lucek spielte eine erfundene Leidensgeschichte so glaubhaft, dass viele darauf reinfielen. Auch sie selbst fühlte sich teilweise wie in einer Parallelwelt. Lara Blatter

Hinter der Person «Lorena am Limmat» steckt Lorena Lucek und ein zehnköpfiges Produktionsteam aus ZHdK Studierenden. Foto: PD

Die Kunststudentin Lorena verzweifelt, und alle können ihr dabei zuschauen. Wie ihre Miete erhöht wird, wie sich wenige Tage später ihr Freund von ihr trennt. Alleine kann sie sich die Wohnung erst recht nicht leisten, darum wohnt sie vorübergehend an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). All das teilt Lorena auf ihrem Tiktok-Kanal «Lorena am Limmat».