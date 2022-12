Teammanagerin des EHC Kloten – Sie tischt vor der Garderobe auch mal Linsen auf Sandra Strasser ist die einzige Frau auf diesem Posten in der National League. Die Teammanagerin weiss, was die Spieler mögen, die Ausländer brauchen und wann Sprücheklopfen deplatziert ist. Marisa Kuny

«Es wäre mir gerade recht, wenn ich auf dem Foto nicht so stark auffalle.» Teammanagerin Sandra Strasser passt mit ihrem blauen Kapuzenpullover farblich perfekt in die Garderobe des EHC Kloten. Leo Wyden

Sie mag es schlicht und praktisch. Am liebsten trägt Sandra Strasser zur Arbeit Jeans und ihren dunkelblauen Hoodie mit dem weissen Vereinslogo. Für eine Frau, die so schnell friert wie sie, ist der dicke Pullover unentbehrlich. Fix läuft sie an diesem bitterkalten Wintermorgen durch die Katakomben der Stimo Arena und sagt: «Die tiefen Temperaturen in der Eishalle sind tatsächlich der einzige Nachteil meines Jobs.»