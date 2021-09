Beste Metzgerin der Schweiz – Sie träumt von der eigenen Metzgerei An den Schweizer Berufsmeisterschaften hat Leandra Schweizer aus Rafz bereits überzeugt. Nun möchte die 21-Jährige am europäischen Wettbewerb Euro Skills in Graz für Furore sorgen. Barbara Stotz Würgler

Ob Braten binden oder Ausbeinen: Für Leandra Schweizer ist das Metzgerhandwerk ein Traumberuf. Foto: PD

«Mit Kreativität und Genauigkeit», antwortet Leandra Schweizer auf die Frage, wie sie sich an der Qualifikation für die Euro Skills gegen ihren Mitbewerber durchgesetzt habe. Die Vorausscheidung fand vor zwei Jahren an der Olma in St. Gallen statt. Doch wegen der Pandemie kann die europäische Berufsmeisterschaft erst jetzt stattfinden. Am Dienstag flog die junge Fleischfachfrau zusammen mit den anderen 16 Schweizer Berufsleuten, welche sich ebenfalls an den Swiss Skills für den europäischen Wettkampf qualifiziert haben, nach Graz. Leandra Schweizers Eltern sind ihr schon mit dem Camper vorausgereist. Begleitet wird sie ausserdem von ihrem Chef Reini Sigrist, einigen Kolleginnen, Berufsexperten sowie ihrem Berufsschullehrer. Die Berufs-Nationalmannschaft der Schweiz reist mit hohen Ambitionen nach Österreich. Das Ziel ist, dass mehr als die Hälfte der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer mit einer Medaille nach Hause zurückkehrt.