Im Leben verloren – Sie trinken, prügeln und betrügen – diese Sportler sind tief gefallen Sie hamstern Gold und werden verehrt, dann folgt der grosse Absturz. Derzeit sitzt Fussballer Dani Alves wegen Vergewaltigungsvorwürfen im Gefängnis. Er ist nur das aktuellste Beispiel. René Hauri David Wiederkehr

Titel, Trophäen und Triumphe: Dani Alves hat viel erreicht und gewonnen im Fussball. Doch wegen des Verdachts auf Vergewaltigung macht die spanische Justiz nun ernst. Foto: Atsushi Tomura (Getty Images)

Er hat dreimal die Champions League gewonnen und sechsmal mit dem FC Barcelona den Meistertitel in Spanien. Die Copa América mit Brasilien steht ebenso in seinem Palmarès wie Olympia-Gold. 126 Länderspiele hat er bestritten und in seiner Karriere rund 60 Millionen Euro verdient, vor sieben Monaten spielte er noch auf der grossen WM-Bühne. Doch was nützt Dani Alves das alles nun noch?