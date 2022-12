Bergsportschule Chixxs on Board – Sie unterstützt Frauen beim Erobern der Berge Tanja Angst will, dass Frauen eigene Spuren legen. Die Dällikerin betreibt die erste Frauen-Bergsportschule der Schweiz. Daniela Schenker

Tanja Angst aus Dällikon bei der Vorbereitung eines Kurses für Frauen. Foto: Sibylle Meier

Eine Wohnung in Dällikon als Hauptsitz, die Regale voller Prospekte in Pastellfarben, im Vorzimmer ein Kinderspieltisch: In diesem wenig alpinen Umfeld feilt Tanja Angst am neuesten Kursangebot ihrer Bergsportschule Chixxs on Board – der schweizweit ersten für Frauen.