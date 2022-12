Tannenkultur in Eglisau – Sie verkaufen Grossvaters Weihnachtsbäume auch noch nach 50 Jahren Karin Franc und ihr Ehemann Lukas verkaufen in Eglisau frisch geschnittene Tannen ab Hof. Die Kultur übernahmen sie von Karin Francs Grossvater. Astrit Abazi

Karin Franc (Mitte) und ihr Mann Lukas pflanzen jedes Jahr 200 bis 250 neue Tannen in Eglisau an. Unterstützt werden sie von Karin Francs Mutter Käthi Bollinger-Hablützel. Foto: Balz Murer

Über 40 Jahre lang verkaufte Willi Hablützel in Eglisau seine Christbäume direkt ab Hof. Nach seinem Tod 2016 übernahmen seine Enkelin Karin Franc und ihr Ehemann Lukas den Traditionsanbau und bieten seither zur Weihnachtszeit die beliebten «Willibäume» an – frisch geschnitten, wie der Grossvater es einst tat. Auch nach dem heissen Sommer werden die Bäume in bester Verfassung sein, wenn der Verkauf am 17. Dezember beginnt.