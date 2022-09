Opposition in Russland – Sie verlangen offen, dass Putin geht In Russland fordern einige mutige Lokalpolitiker den Rücktritt von Präsident Putin. Ihnen droht Gefängnis oder eine Geldstrafe, aber schweigen wollen sie trotzdem nicht. Silke Bigalke aus Moskau

Hat die Opposition zum Schweigen gebracht, doch nicht alle lassen sich von seinem System unterkriegen: Präsident Wladimir Putin. Foto: AP

Protest in Russland ist schwer zu finden, aber er ist da. Versteckt in einem Hinterhof in Moskaus Südwesten, wo Olga Stazkaja am späten Abend darauf wartet, ihre Geschichte zu erzählen. Sie steht vor dem Büro, in dem sie als Lokalabgeordnete ihren Wahlkreis vertreten hat, fünf Jahre lang, bald ist Schluss. Sie bittet hinein. Im schmalen Gang hängen die Titelseiten der lokalen Zeitung, die die Abgeordneten herausgeben. Die Ausgabe vom März ist die erste nach Kriegsbeginn: «Überhaupt nichts passiert» steht gross auf dem Titel, darunter ein Bild von gelbem Absperrband: «Gehen Sie weiter. Spezialoperation im Gange.» Mutig, das hier aufzuhängen. Selbst subtile Kritik am Krieg ist längst verboten.