Geschenke kaufen in Eglisau – Sie verwandeln ihre Ateliers in einen Adventsmarkt In Läden zu stöbern, gehört zur Vorweihnachtszeit. In den Ateliers von Susanna Lösch und Maya Lörtscher entdeckt man dabei neue Welten. Ursula Fehr

Maya Lörtscher (links) und Susanna Lösch in der Adventsausstellung mit Verkauf in Eglisau. Foto: Leo Wyden

Sie sitzen zusammen in der Genussecke, auf Brokatstühlen am nostalgischen Rundtischchen, rühren mit goldenen Löffelchen in ihrer reich verzierten Kaffeetasse und schmausen Weihnachtsguetsli aus der Backstube von Hüntwangen: Susanna Lösch – oder kurz Su – in ihrem üppigen Geschäft und Maya Lörtscher nebenan in ihrem Laden mit Taschen aus Blachen, Jeansjacken, Foulards und Bildern.

Die beiden Frauen erzählen von ihren Ideen und Plänen. Doch meistens bleibt es nicht dabei, denn ihre Visionen werden Wirklichkeit: in ihren Kreationen und Bildern aus Stoff – oder bei Su vor allem in der wunderlich, aber geschmackvoll zusammengestellten Sammlung von Wohn- und Modeaccessoires und Geschenkartikeln.