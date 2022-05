Star auf Tiktok und Instagram – Sie war ohne Job, dann nahm sie ein Springseil in die Hände – und ging viral Die Britin Lauren Flymen zeigt in ihren Videos, dass das Springseil sehr viel mehr ist als ein Fitness-Folter-Gerät. Millionen hüpfen mit und schaffen ihr ein Einkommen. Christian Brüngger Sophia Becker

Mit ihren Videos inspiriert sie Millionen: Lauren Flymen. Video: Tamedia

Wenn der Turnlehrer mal wieder bestrafen wollte, drückte er einem das Springseil in die Hand. Darum verbinden viele Leidgeplagte noch heute das Gerät eher mit körperlicher Zucht als mit Spass – oder zumindest testosterongetränkter Männlichkeit.

Denn kein Boxfilm ohne die obligate Springseilszene. Zu den bekanntesten dürfte diese hier von Sylvester Stallone alias Rocky zählen:

Nur: Was Rocky da zeigt, ist im Verhältnis zu Lauren Flymens Künsten ein laues Lüftchen. Die 30-jährige Britin ist zurzeit die bekannteste Springseil-Vorturnerin Europas. 1,1 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Ihre besten Videos mit Tipps und Kunststückchen werden auf Tiktok millionenfach angeschaut.

Denn Flymen, deren Insta-Account passenderweise Lauren Jumps heisst, hat das Springseil attraktiv gemacht. Weder ist es bei ihr ein Folter- noch ein reines Fitnessinstrument. Und es wird auch nicht zum Superherumturnen wie von den Branchengrössen verwendet, die es auch noch gibt. Immerhin werden jährlich Weltmeister und Weltmeisterinnen in diesem Sport gekürt. Die meisten dieser Artisten aber haben auch darum nur einen Bruchteil von Flymens Anhängern in den sozialen Netzwerken, weil sie am Publikum vorbeiturnen. Da ist alles viel zu kompliziert und athletisch.

Lauren Flymen steht für die Entfaltungsmöglichkeiten durch die sozialen Medien.

Flymen hingegen gibt das (nette) Mädchen von nebenan mit Witz und geerdeten Tipps. Zugleich steht sie für die Entfaltungsmöglichkeiten durch die sozialen Medien. Denn Flymen begann erst im April 2020 mit Seilspringen. Der Grund: Ihr Fitnessstudio hatte wegen der Covid-Pandemie schliessen müssen und ihre Firma sie mangels Arbeit in den Zwangsurlaub geschickt.

Per Zufall nahm Flymen ein Springseil in die Hand, mit schlechten Erinnerungen: Davor hatte sie es einmal im Fitnessstudio benutzt und mangels Können und Spass weggelegt. Dank Lernvideos arbeitete sich Flymen aber Sprung für Sprung, Schritt für Schritt voran – und dokumentierte ihre Fortschritte in den sozialen Medien, via Tiktok, Instagram und Youtube.

Rasch fanden Tausende zu ihrer Freude und Überraschung grossen Gefallen an ihren kurzen Darbietungen, die innert Monaten immer verspielter, aber auch komplizierter wurden. Als Flymen im Frühling 2021 dann ihre Arbeit wiederaufnehmen konnte, kündigte sie nach kurzer Zeit. Sie entschloss sich, ganz auf die neue Leidenschaft zu setzen und damit ihr Geld zu verdienen – mittels Werbung, dem Verkauf von Springseilen und Sponsoren.

Viele Frauen finden es cool

Eine Art Springseil-Influencerin ist Flymen also geworden, auch wenn sie die Bezeichnung nicht mag. Sie nennt sich «Inhaltsherstellerin». Wie viele Geschäftsfrauen versucht sie seither ihre Produktpalette auszubauen. Anfänger finden darum ebenso ihr Material wie Fortgeschrittene. Um die fünf Stunden pro Woche nimmt sich Flymen mit der Kamera auf, daneben tüftelt sie an neuem Inhalt und bereitet ihn auf.

Der Spassfaktor soll im Zentrum stehen. Aber Flymen zeigt auch, wie sich mit intensiven Trainings ordentlich Kalorien verbrennen lassen. Sie findet zudem, man müsse sich bei neuen Übungen derart konzentrieren, dass man nur im Jetzt lebe und beim Seilspringen perfekt vom Alltagsstress abschalten könne.

Weil viele ihrer Videos wie Tanzeinlagen wirken, ist der Frauenanteil relativ hoch. Wie bei allen Sportarten, die man frisch beginnt, gilt jedoch: Ein sanfter Einstieg in kurzen Trainings verhindert eine schnelle Überbelastung samt Ablöscher – sonst schaut man Flymen nämlich eher zum Zeitvertreib auf dem Sofa zu.

