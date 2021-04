Der ZSC zum Playoff-Start – «Sie werden versuchen, mich zu provozieren» In ihrem ersten Playoff seit dem Titel 2018 haben die ZSC Lions Grosses vor. Ein Blick auf vier Zürcher Schlüsselfiguren vor dem Viertelfinal gegen Lausanne. Simon Graf

Das letzte Playoff-Spiel der ZSC Lions: Am 27. April 2018 feiern sie den Meistertitel in Lugano. Foto: Gabriele Putz (Keystone)

Die letzte Playoff-Erinnerung der ZSC Lions ist eine schöne: Am 27. April 2018 fuhren sie nach Lugano, nachdem sie zwei Meisterpucks verpasst hatten, und siegten in Spiel 7 in der Resega 2:0. Auf dem Eis streiften sie sich danach Seger-Masken über ihre Gesichter, als Hommage an die abtretende Identifikationsfigur. In der Kabine spielte Chris Baltisberger auf der Trompete den «Sechseläutenmarsch».

Dass sie sich bis zu ihrem nächsten Playoff-Spiel 1082 Tage würden gedulden müssen, ahnte damals noch keiner. 2019 kam der sportliche Absturz dazwischen, 2020 das Coronavirus. Doch nun ist es endlich wieder so weit: Am Dienstag starten sie in Lausanne in den Viertelfinal. Für vier Zürcher Figuren ist es ein ganz spezielles Playoff.