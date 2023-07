Israelische Besatzungspolitik – Sie will kämpfen, «bis die illegalen Siedlungen gestoppt werden» Nora Ghaith Sub-Laban musste, wie viele andere Palästinenser auch, ihr Haus in Jerusalem zugunsten jüdischer Siedler räumen. Nun wehrt sie sich gegen die Zwangsräumung. Sina-Maria Schweikle

Nora Ghaith Sub-Laban wird von ihrer Familie getröstet, als sie auf die Räumung ihres Hauses reagiert. Foto: Mahmoud Illean (AP)

Da steht sie nun auf dem Kopfsteinpflaster der schmalen Gasse und wirft noch einmal den Blick auf das, was einmal ihre Wohnung war. «Unser Land, unsere Häuser, unser Boden, sie werden immer palästinensisch bleiben», sagt Nora Ghaith Sub-Laban in die Handykameras, die auf sie gerichtet sind. Sie lehnt sich an das alte Haus in Ostjerusalem und hat Tränen in den Augen. Mehr als 45 Jahre lang hat die Familie Sub-Laban gegen die Versuche von Siedlern gekämpft, ihre Wohnung zu übernehmen.