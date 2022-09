Geräteturnen in Regensdorf – Sie will zeigen, was sie kann – und das möglichst perfekt An den Kantonalen Gerätemeisterschaften musste Jasmin Oberli mit Gabriela Ruckstuhl einer anderen Niederglatterin den Titel überlassen. Dennoch: Die Lokalmatadorin vom TV Regensdorf gilt als die Aufsteigerin der Saison. Renate Ried

Hoch in der Luft: Jasmin Oberli peilt beim Abgang von den Ringen die perfekte Landung an. Foto: Francisco Carrascosa

In der höchsten Kategorie (K7) ging es in Regensdorf um die Zürcher Kantonalmeister-Titel. Bei den Männern setzte sich Mika Hodel vom TV Weiningen durch, während der Sieg bei den Frauen an Gabriela Ruckstuhl ging. «Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagte die überglückliche Niederglatterin, die für den TV Neue Sektion Winterthur turnt und eine schwierigen Saison hinter sich hat. Seit Mai laboriert Ruckstuhl an einer Fussverletzung, trainieren ist für sie nur eingeschränkt möglich.