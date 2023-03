Grampen 2 in Bülach – Sie wollen bald loslegen mit der Erweiterung des Alterszentrums Das Siegerprojekt für die Erweiterung des Alterszentrums Grampen steht fest. Der Start des über 20 Millionen Franken teuren Projekts ist auf Mitte 2025 vorgesehen, Daniela Schenker

Claude Cornaz. Präsident Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb), Kathrin Simmen, Architektin, und Nermin Daki, Geschäftsleiter, stellen das Siegerprojekt vor. Foto: Leo Wyden

Die Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb) will den Standort Grampen erweitern. Und sie schlägt ein sportliches Tempo an. Kaum war der erforderliche Landverkauf im April 2022 durch das Stadtparlament genehmigt, hat die Stiftung einen Projektwettbewerb für den Grampen 2 lanciert. Fünf Architekturbüros durften daran teilnehmen. Nach einem mehrstufigen Verfahren ist das Siegerprojekt gekürt. Es stammt vom Zürcher Büro Kathrinsimmen Architekten. Dieses hat bereits Alterszentren in Hünibach BE und Ramsen SH saniert und erweitert.