Abo Markus Imhof tritt zurück Der Gemeindepräsident von Hüttikon hat bewegte Jahre hinter sich

Nach 22 Jahren hört Markus Imhof mit der Gemeindepolitik auf. Der gebürtige Hüttiker hat in seiner langen Amtszeit das ländliche Dorf am äussersten Zipfel des Kantons in die Moderne geführt.