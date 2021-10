Verein «Stadt im Park» – Sie wollen Wallisellen in einem Park unterbringen Fünf Walliseller haben den Verein «Stadt im Park» gegründet, mit dem Ziel die Stadtentwicklung mitzugestalten. Ihre Ideen sind visionär. Daniela Schenker



Michael Baumgartner (links) und Renato Peyer auf der Autobahnbrücke beim Glattzentrum. Sie sind überzeugt, dass die Überdachung der Autobahn viel Lebensqualität bringen würde. Foto: Francisco Carrascosa

Damit hat die Gemeinde Wallisellen wohl nicht gerechnet, als sie die Bevölkerung aufrief, Ideen für ihr räumliches Entwicklungskonzept einzubringen. Fünf junge Walliseller nahmen die Einladung an und reichten der Gemeinde gleich eine umfassende Vision mit dem Titel «Stadt im Park» ein.

Initiant des Engagements ist Michael Baumgartner. Der Unternehmer zog jüngst aus der Stadt zurück nach Wallisellen, wo er seine Kindheit verbracht hat. «Wallisellen lag mir schon immer am Herzen. Früher hatte ich das Gefühl, ich lebe auf dem Land, bei meiner Rückkehr realisierte ich, wie nahe zur Stadt Wallisellen gerückt ist.» So schrieb Baumgartner all seine Visionen für ein lebenswertes Wallisellen nieder. Dieses Papier schickte er an vier in der Gemeinde wohnhafte Freunde aus Pfadizeiten. «Wir waren begeistert von diesen Ideen und überlegten uns, wie wir uns in die Entwicklung Wallisellens einbringen können», sagt Renato Peyer.