Zöllner stoppen Drogentransport – Sie wollten mit 32 Kilo Haschisch und Marihuana über die Grenze Am kleinen Grenzübergang Buchenloo (Wil) im Zürcher Unterland stiessen Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung in einem Lieferwagen auf eine beachtliche Drogenmenge.

Diese Drogen schafften es nicht über die Grenze nach Deutschland. Sie wurden sichergestellt. Foto: pd/Eidgenössische Zollverwaltung

Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Januar, ist aber bemerkenswert: Wie die Eidgenössische Zollverwaltung mitteilt, kontrollierten Zöllner am kleinen Grenzübergang Buchenloo (Gemeinde Wil) an diesem Donnerstag einen Personenwagen mit niederländischem Kennzeichen. Der Fahrer des Wagens wollte die Schweiz Richtung Deutschland verlassen.

Im Kofferraum des Fahrzeugs stiessen die Beamten auf eine grosse Menge Betäubungsmittel. Der Fahrer behauptete, es handle sich dabei um legale CBD-Produkte (nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf).

Dem war aber nicht so: Tatsächlich hatten es die Zollmitarbeitenden mit insgesamt 17 Kilogramm Marihuana und 15 Kilogramm Haschisch zu tun, wie sich im weiteren Verlauf der Kontrolle herausstellte. Der Fahrer sowie die Beifahrerin, die weitere Kleinmengen Hanf auf sich trug, wurden mit dem sichergestellten Betäubungsmittel und dem Fahrzeug an die Kantonspolizei Zürich übergeben.

mst