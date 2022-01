Neueröffnung Ristorante il Ghiottone – Sie zügeln den «Vielfrass» von Neerach nach Bülach In Bülach gibt es ein neues gastronomisches Angebot. Name und Betreiber sind aber im Unterland keine Unbekannten. Daniela Schenker

Gastgeber Safet «Ciccio» Mustafic (von links), Mitarbeiterin Valeria, Koch Nicola Colagrossi und Pizzaiolo Elio kümmern sich um das Wohl der Gäste. Foto: Franciso Carrascosa

Der Name mag für nicht Italienischsprechende ein Zungenbrecher sein. Doch mindestens in Neerach war «il Ghiottone», was sich am ehesten mit «Vielfrass» übersetzen lässt, den meisten Liebhabern der italienischen Küche ein Begriff. Zehn Jahre lang wurden dort Fleisch, Fisch, Pizza und Pasta serviert. Bis Corona kam und sich die beiden Betreiber Safet «Ciccio» Mustafic und Nicola Colagrossi entschieden, den auslaufenden Mietvertrag für das Lokal nicht mehr zu erneuern.

Das bewährte Rezept gezügelt