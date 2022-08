Konzerte in Kloten – Sieben Bands rocken in zwei Nächten den Stadtplatz Zum fünften Mal findet auf dem Klotener Stadtplatz die Night of Bands statt. Sieben Gruppen unterhalten an zwei Abenden das Publikum mit Rock, Blues und Soul. Renato Cecchet

So wie die Band Other Fools im letzten Jahr werden wieder sieben Gruppen auf dem Klotener Stadtplatz auftreten. Foto: PD

Der Nachholbedarf nach der Corona-Pause ist gross. Überall finden wieder Dorffeste und Chilbis statt. Hier und dort werden Bühnen aufgestellt, auf denen gerockt und gebluest wird. Auch in Kloten. Am Freitag, 19., und am Samstag, 20. August, verwandelt sich der Stadtplatz zur Konzertarena. Insgesamt sieben Gruppen treten an den beiden Abenden im Zentrum der Flughafenstadt bei der Night of Bands auf.