Jahresrückblick, Teil 5 – Sieben herausragende Romane von 2021 Bei Sally Rooney haben die Leute gescheite Gedanken, aber immer noch ungesunde Beziehungen. Und Sasha Filipenko erwacht in der Diktatur von Belarus. Nora Zukker

Die junge Patti Smith im Jahr 1969. Foto: Rue des Archives (FIA)

Sasha Filipenko: «Der ehemalige Sohn»

Sasha Filipenko ist selbst ein ehemaliger Sohn von Belarus. Es gibt für ihn gerade nur das Exil. Foto: Sébastien Agnetti

Ein kämpferischer und prophetischer Roman über Belarus. Franzisk sollte eigentlich Cello üben, aber er will lieber auf ein Rockkonzert. Dabei gerät er in eine Massenpanik, wird zu Gemüse zerquetscht und fällt ins Koma. Nach zehn Jahren erwacht er in einem Belarus, das immer noch von Lukaschenko beherrscht wird. Sasha Filipenko schreibt von Verlogenheit, Polizeigewalt und gibt uns Einblicke in ein Land, das seine Söhne und Töchter verliert, weil sie emigrieren. Der Autor selbst kann, solange Lukaschenko regiert, weder nach Russland noch nach Belarus, er würde sofort verhaftet.Sasha Filipenko: Der ehemalige Sohn. Diogenes-Verlag, Zürich 2021.