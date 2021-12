Autor aus Kloten – Sieben Kurzgeschichten, welche die Welt verändern Fabian Moor erzählt in seinem Buch, wie «der kleine Gutsch» die Welt zu einem besseren Ort macht. Statt Dinge anzuprangern, sucht der Autor Lösungsansätze. Flavio Zwahlen

Im Buch «Wie der kleine Gutsch die Welt verändert» von Fabian Moor werden gleich mehrere Weltprobleme gelöst. Foto: Flavio Zwahlen

«Der kleine Gutsch» erfindet das Rad, bastelt einen Milch-gebenden Fleischbaum oder hilft der Frau im Mond, sich fortzupflanzen. Fabian Moor hat ein Buch mit fantastisch-utopischen Kurzgeschichten verfasst, in welchem der Hauptcharakter «Gutsch» jeden Tag spontan eines der grossen Weltprobleme löst. Untermalt werden die sieben Kurzgeschichten mit Illustrationen von Dominic Hostettler.

Moor ist in Kloten aufgewachsen und besuchte die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach. Inzwischen wohnt er in Winterthur. Statt ein Studium zu absolvieren, entschied sich der 26-Jährige, seinen eigenen Weg zu gehen. Heute hat er zahlreiche Auftritte als Musiker und vermittelt Bands. Zudem besitzt er einen Massagesalon, in welchem er zwei Tage pro Woche arbeitet.