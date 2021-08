Nachtbaustelle in Kloten – Sieben Nächte für eine schöne Bülacherstrasse In den nächsten Tagen und Wochen werden in der Region verschiedentlich Belagsreparaturen durchgeführt. Bei Kloten-Nord sind eine ganze Reihe von Nachtschichten geplant. Christian Wüthrich

Da es im Abendverkehr auf der Bülacherstrasse bei der Sporthalle Ruebisbach (links) in Kloten nicht viel braucht, damit es staut, lässt der Kanton die Strasse auf diesem Abschnitt jetzt nachts flicken. Archivfoto: Leo Wyden

Die Flughafenregion gehört zu den verkehrsreichsten der Schweiz. So lässt der Kanton Zürich als Eigentümer der Hauptstrassen im August gleich mehrfach Sanierungsequipen in den Gemeinden der Umgebung auffahren. Die meisten dieser Belagsarbeiten erfolgen noch vor dem Schulstart (23. August) und finden oft des Nachts statt.

Der grösste Reparatureinsatz ist ab kommender Woche in der Flughafenstadt geplant. Dort wird beim Autobahnanschluss Kloten-Nord die Bülacherstrasse ausgebessert. Am Mittwochabend, 11. August, geht es los.

Zwischen Sporthalle und Kaserne

Auf dem rund 400 Meter langen Abschnitt zwischen dem Kreisel bei der Sporthalle Ruebisbach und dem Lichtsignal an der Ecke Lufingerstrasse müssen insgesamt sieben schadhafte Flächen im Belag geflickt werden. Das geschieht, indem die Risse sowie brüchige Stellen abgefräst und neu asphaltiert werden.

An der Kreuzung Lufinger-/Bülacherstrasse in Kloten wird in den Nächten vom 11. bis 18. August wegen Belagsarbeiten etwas mehr Geduld gefragt sein. Archivfoto: David Baer

Die Arbeiten dauern bis zum 18. August und finden jeweils nachts statt, um grössere Staus zu vermeiden. Während der Einsätze kann es trotzdem zu Behinderungen auf der Bülacherstrasse und um die Kaserne herum kommen. Die Verkehrsführung wird währenddessen durch einen Verkehrsdienst geregelt, wie die Behörden mitteilen. Falls die Witterungsbedingungen sie nicht zulassen, müssten die Arbeiten verschoben werden.

Hier stehen auch Belagsarbeiten an

Zudem kommt es in weiteren Gemeinden der Region zu ähnlichen temporären Belagsarbeiten. Gemäss Angaben der Kommunikationsstelle der Baudirektion wird der Verkehr an allen diesen Orten jeweils mit einem Verkehrsdienst durch den Baubereich geführt.

Rümlang: In der Montagnacht vom 9. auf den 10. August sowie in der Dienstagnacht vom 10. auf den 11. August lässt der Kanton Belagsreparaturen in Rümlang an der Birchstrasse durchführen.

Steinmaur: Am Dienstag und Mittwoch, 10./11. August, kommt es tagsüber zu Belagsarbeiten auf der Dielsdorferstrasse zwischen dem Neeracherried und dem Kreisel bei der Pferderennbahn in Dielsdorf.

Opfikon-Glattbrugg: In den Nächten vom Dienstag, 10., bis Freitag, 13. August, finden in Glattbrugg Belagsreparaturen an der Flughofstrasse statt.

Lufingen: Von Mittwoch, 18., bis Freitag, 20. August, sowie von Montag, 23., bis Freitag, 27. August, kommt es tagsüber zu Belagsreparaturen an der Zürcherstrasse in Lufingen.

Wallisellen: In der Montagnacht vom 30. auf den 31. August und der Dienstagnacht vom 31. August auf den 1. September sind Belagsreparaturen an der Neuen Winterthurerstrasse in Wallisellen geplant.





