Architektur in Schwyz – Siedlung statt Häuschen Mit der autofreien Überbauung Mättivor in Schwyz zeigen Elmiger Architekten, wie die Siedlung als Alternative zum Einfamilienhaus funktioniert. Lilia Glanzmann

Die Siedlung Mättivor in der Schwyzer Landschaft. Foto: Karin Gauch und Fabien Schwartz

Am Südhang der Mythen, oberhalb von Schwyz, in einer zweigeschossigen Wohnzone liegt das Mättivor. Das 51'200 Quadratmeter grosse Grundstück war eine der letzten grossen Baulandreserven in der Nähe des Städtchens zwischen Lauerzer- und Vierwaldstädtersee. Für den Grundeigentümer war es deshalb entscheidend, ein Projekt zu entwickeln, das sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Gefertigt aus hochwertigen, beständigen und natürlichen Materialien und mit einer möglichst ökologischen Bauweise.

Die Landschaft wird zu einem spektakulären Teil des Wohnraums. Foto: Karin Gauch und Fabien Schwartz

Um den Flecken adäquat zu überbauen, wählten sie das Format des Architekturwettbewerbs, aus dem Elmiger Architekten aus Zürich als Sieger hervorgingen. «Der Beitrag ist ungewohnt, radikal und verführerisch», heisst es im Jurybericht. Das Team um Markus Elmiger überzeugt mit einer cleveren, städtebaulichen Lektüre des Ortes Schwyz.