Leitartikel zu Afghanistan – Siegen die Taliban, ist das jetzt Bidens Schuld Fällt Kabul an die Steinzeit-Islamisten, wäre das eine persönliche Niederlage des US-Präsidenten. Er sollte Amerikas Verantwortung wahrnehmen – und Truppen entsenden. Christof Münger

Bereut den Abzugsentscheid keineswegs: US-Präsident Joe Biden will Afghanistan loswerden und sich auf die Innenpolitik und die Rivalität mit China konzentrieren. Foto: Alex Wong (AFP)

Der Taliban-Express rollt. Amerikas überstürzter Abzug aus Afghanistan hat es den selbst ernannten islamischen Gotteskriegern ermöglicht, weite Teile des Landes zu erobern. Noch vor einer Woche kontrollierten sie keine Provinzhauptorte, nun sind es bereits 18 von 34, unter anderem die Grossstädte Kandahar und Herat. Die Taliban kommen der Hauptstadt Kabul täglich näher. Zurück an der Macht, wollen die Steinzeit-Islamisten ihr «Islamisches Emirat von Afghanistan» wieder errichten, inklusive Burkazwang, Musikverbot und Steinigungen im Stadion. In den eroberten Gebieten haben sie damit begonnen.

US-Präsident Joe Biden, der sich besonders mitfühlend darstellt, scheint das nicht weiter zu kümmern. Seinen Abzugsentscheid vom April bedauert er keineswegs. Die Afghanen müssten nun selber kämpfen, sagte er angesichts der Taliban-Offensive. Damit setzt Biden die Politik seines Vorgängers fort – nur raus aus Afghanistan. Wie Donald Trump ignoriert er Amerikas Verantwortung gegenüber den Afghanen und vor allem den Afghaninnen. Ganz im Gegensatz zu Barack Obama: Dieser brach sein Wahlkampfversprechen und beliess 5500 Soldaten in Afghanistan.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatten die USA Afghanistan angegriffen, weil die Taliban Osama Bin Laden und al-Qaida Unterschlupf gewährt hatten. Die Islamisten waren rasch von der Macht vertrieben, aber eben nicht besiegt. Die USA jedoch sind seither verantwortlich für Afghanistan. Vieles wurde erreicht, vor allem für Frauen und Mädchen, der Aufbau einer stabilen Demokratie blieb ein Projekt. Die Taliban aber organisierten sich neu und terrorisierten das Land mit Anschlägen. Vor Jahren sagte einer ihrer Anführer, als er von den Amerikanern festgenommen wurde: «Ihr habt die Uhren, wir die Zeit.» Die scheint nun gekommen zu sein.

«Ihr habt die Uhren, wir die Zeit»: Ein Taliban vor dem Sitz des Provinzgouverneurs in Ghazni. Foto: EPA

Allerdings waren auch die US-Streitkräfte und ihre Nato-Verbündeten nicht untätig. Noch Anfang Juli zeigte sich Biden zuversichtlich, dass die 300’000 «bestens ausgebildeten und ausgerüsteten» Regierungssoldaten die 75’000 Taliban aufhalten können. Diese Zahlen sind eindrücklich, noch wichtiger aber ist die Moral der Soldaten. Die Amerikaner halfen der afghanischen Armee auf die Beine, die ihrer Aufgabe aber noch nicht gewachsen ist. Als die US-Truppen plötzlich weg waren, sank die Motivation dramatisch.

Die Erfahrung im Irak hatte es gezeigt: Als Terroristen vom Islamischen Staat (IS) 2014 Mosul einnahmen, türmten ganze Divisionen der irakischen Armee. Auch sie waren «bestens ausgebildet und ausgerüstet». Allein die Präsenz amerikanischer Soldaten kann Terroristen abschrecken und Regierungssoldaten bestärken: Als die Amerikaner 1994 aus Somalia abzogen, versank das geschundene Land ganz im Bürgerkrieg. Als die US Marines 1983 den Libanon verliessen, begann der Aufstieg der Hizbollah.

Zahlenmässig weit überlegen, aber mit eingebrochener Moral: Afghanische Regierungstruppen in Herat, das unterdessen von den Taliban erobert wurde (Bild vom 1. August). Foto: Hoshang Hashimi (AFP)

Es ist nachvollziehbar, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner kriegsmüde sind. Dennoch: Mit einem minimalen Kontingent in Afghanistan hätten die USA die Taliban auf Distanz halten können. Mit seiner Ankündigung des Abzugs jedoch verpasste Biden den Taliban eine Motivationsspritze. Das war im April, da befanden sich noch 3500 US-Militärs in Afghanistan, wie Terrorexperte Bruce Hoffman schreibt. Das entspricht 0,27 Prozent der US-Streitkräfte – eine Supermacht, die in über hundert Ländern Stützpunkte unterhält, strapaziert damit kaum ihre Ressourcen. Auch mit Blick auf die Rivalität mit Peking scheint ein Stützpunkt in einem Land, das an China grenzt, strategisch wertvoll.

300’000 Afghaninnen und Afghanen sind innerhalb ihres Landes vertrieben: Familie in Kabul. Foto: Getty

Es wäre im ureigenen Interesse der USA, eine Rückkehr der Taliban zu verhindern. Die drohenden neuen Gefahren sind die alten: Islamistische Terroristen könnten erneut in Afghanistan untertauchen und Anschläge im Westen aushecken. Gemäss UNO-Sicherheitsrat ist al-Qaida in der Hälfte der Provinzen wieder präsent. Auch der IS hat eine Filiale eröffnet, pakistanische Terrorgruppen sind ebenfalls da. Des Weitern ist Afghanistan der weltweit grösste Heroinproduzent. Damit finanzieren die Taliban ihren Krieg. Ausserdem dürften viele Afghaninnen und Afghanen vor der Gewalt fliehen, Hunderttausende sind schon unterwegs, die meisten nach Kabul, aber auch nach Europa und in die Schweiz. Dass hierzulande derzeit keine Flüchtlinge zurückgeschafft werden, ist eine minimale humanitäre Geste.

US-Präsident Joe Biden sollte Flagge zeigen in Kabul, und zwar rasch. Ein paar Tausend Soldaten, um das Botschaftspersonal zu evakuieren, reichen nicht. Damit kann Biden vielleicht verhindern, dass es Bilder gibt wie 1975 aus Saigon, als vom Dach der US-Botschaft die letzten Amerikaner per Helikopter evakuiert wurden. Können die Taliban ihre Schreckensherrschaft wieder errichten, wird das Joe Bidens Niederlage sein. Obwohl er mit dem Krieg in Afghanistan viel weniger zu tun hatte als seine drei Vorgänger im Weissen Haus.

Das drohende Déjà-vu: Taliban marschieren Ende September 1996 in Kabul ein und besetzen den Präsidentenpalast. Damit beginnt die Schreckensherrschaft der Steinzeit-Islamisten, die bis 2001 dauert. Foto: Hader Shah (Keystone)

