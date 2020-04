Neues Grossprojekt für Kloten – Sieger ist erkoren – Applaus gibts später Im Klotener Nägelimoos soll für rund 60 Millionen Franken eine komplett neue Schulanlage entstehen. Das Siegerprojekt ist auserkoren worden, dessen Erscheinungsbild aber noch nicht enthüllt. Christian Wüthrich

Oberhalb des legendären Nägelimoos-Weihers, wo der EHC Kloten einst seine ersten Spiele austrug, steht eine mittlerweile veraltete Schulanlage. Jetzt liegt ein Projekt für eine ganz neue Anlage vor. Die bestehenden Schulgebäude Nägelimoos (Bildmitte) aus der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts werden bis auf den schmalen Neubautrakt (links, nahe den Wohnblöcken) abgebrochen. Foto: Google Maps

Mitten in der vom Bund ausgerufenen besonderen Lage kündigt sich in Kloten ein besonderes Bauprojekt an. Betreffend Investitionsvolumen wird es sogar das grösste öffentliche Vorhaben sein, welches die Flughafenstadt bis anhin gebaut hat. Dabei geht es um den Bau einer ganz neuen Schulanlage am Standort der bestehenden Schule im Nägelimoos. Rund 60 Millionen Franken soll der Ersatz der veralteten Anlage kosten, schätzt Marcus Zunzer, Leiter Liegenschaften der Stadt Kloten. Wobei die exakte Summe noch nicht so genau zu beziffern sei.