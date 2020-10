Fussball 3. Liga – Siegesserie gerissen, Siegeswille ungebrochen Der Tabellenzweite Rafzerfeld verlor in der Gruppe 5 der 3. Liga bei Leader Phönix Seen 2 mit 1:3. Lange war die Partie ausgeglichen. Markus Wyss

Gutes, aber kräftezehrendes Pressing der Rafzerfelder Yannic Pfiffner (links) und Ueli Spühler gegen Phönix-Seen-Spieler Konstantin Mihajlovic. Foto: Heinz Diener

Rafzerfeld gehört in dieser Spielzeit zweifellos zu den positiven Überraschungen im Unterländer Fussball. In der vergangenen Coronavirussaison klassierte sich das Team nach der Vorrunde in der Gruppe 5 der 3. Liga im 8. Rang. Mit 13 Punkten aus 10 Spielen. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Roger Hummel in neun Partien bereits 18 Zähler geholt. Dies, obwohl sie im letzten Spiel bei Tabellenführer Phönix Seen 2 1:3 verloren hat.

Spieltelegramm Infos einblenden Phönix Seen 2 – Rafzerfeld 3:1 (1:1). Steinacker. 140 Zuschauer. – Tore: 37. Ueli Spühler 0:1. 42. Bosshardt 1:1. 54. Inglin 2:1. 90. von Arx 3:1. – Phönix Seen: Gehrig; Auer, Armin Weiss, Bänninger, Richard Weiss; Recupero (80. von Arx), Mihajlovic, Bosshardt, Wagner; Di Marino (49. Ilic), Inglin (90.+1. Truninger). – Rafzerfeld: Zimmermann; Studer (89. Hohl), Meister, Riesen, Krähenbühl; Flütsch (77. Piubel), Erich Spühler (80. Röösli), Vorburger, Yannic Pfiffner (89. Hanselmann); Ueli Spühler; Nico Schelbert (63. Fabian Schelbert). – Bemerkung: 36. Lattenschuss Wagner (PS).