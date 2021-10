Neeracher wäscht umweltfreundlich – Siegeszug durch die Waschküchen Die Unternehmer Roman Stämpfli und Marko Vidmar aus Neerach wollen den Waschmittelmarkt erobern – mit 3 Gramm leichten Waschstreifen. Marlies Reutimann

Marko Vidmar (links) und Roman Stämpfli wollen mit ihren Waschstreifen durchstarten. Foto: Francisco Carrascosa

Welche Hausfrau, welcher Hausmann sehnt sich nicht danach, statt schwerer Wachmittelbehälter zu

schleppen, 3 Gramm leichte Waschstreifen nach Hause zu tragen? Roman Stämpfli und Geschäftspartner

Marko Vidmar von der Zürcher Firma Bluu Ventures GmbH haben dies umgesetzt. «Bluu», so der Name

der Waschstreifen, steht für Wasser, Reinheit und den Blauen Planeten. «Bluu ist ein umweltfreundliches

Waschmittel, frei von Mikroplastik, Konservierungsstoffen oder Bleichmittel und ist biologisch

abbaubar», beschreibt Stämpfli das neuartige Produkt. Die Waschstreifen bestehen aus Tensiden, der

Grundzutat für Waschmittel, Wasser und Parfümstoffen, und sie sind einfach anzuwenden. Man legt sie in

die Waschtrommel, direkt auf die Wäsche.