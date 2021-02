Trotz schwarzen Zahlen – Siemens Energy plant Abbau von 7800 Jobs Die Streichungen der Stellen betreffen die Spart Gas and Power. Sie sollen bis ins Jahr 2025 folgen. UPDATE FOLGT

Das Logo von Siemens bei den Produktionsstägge in Mühlheim an der Ruhr im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Foto: Maja Hitij (Keystone/Archiv)

Siemens Energy beabsichtigt weltweit rund 7800 Arbeitsplätze abzubauen, 3000 davon in Deutschland. Die Stellenstreichungen betreffen die Sparte Gas and Power und sollen bis 2025 erfolgen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Siemens Energy stellte die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 vor, wobei es für den Zeitraum von Oktober bis Dezember ein Plus von 99 Millionen Euro (zirka 107 Millionen Franken) verzeichnete.

Mit der Streichung von Arbeitsplätzen will Siemens Energy seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und «Überkapazitäten abbauen». Neben den 3000 Stellen in Deutschland sind 1700 in den USA und 3100 Stellen an anderen Standorten weltweit betroffen. Das Unternehmen war vergangenes Jahr vom Industriekonzern Siemens abgespalten worden und Ende September an die Börse gegangen.

(Update folgt)

AFP/fal