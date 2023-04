In Wallisellen – Siemens-Tochter baut neuen Hauptsitz für 70 Millionen Franken Früher gehörte das Gebäude einer Schoggifabrik. Jetzt baut eine Tochtergesellschaft des Tech-Riesen Siemens dort seine neue Zentrale. Astrit Abazi

Das alte Hochregallager der Halba soll abgerissen werden. Foto: Sibylle Meier

Seit über 100 Jahren ist Siemens in Wallisellen vertreten. Von den schweizweit total 6000 Mitarbeitenden sind rund 650 in der Unterländer Gemeinde bei der Tochtergesellschaft Siemens Mobility beschäftigt. Ein grosser Teil davon geht in deren neuen Hauptsitz an der Alten Winterthurerstrasse – dort, wo heute noch das ehemalige Hochregallager des Schokoladeproduzenten Halba steht. Der fünfstöckige Neubau wird eine Geschossfläche von ungefähr 13’500 Quadratmeter haben. Das Unternehmen will rund 70 Millionen Franken in den Standort investieren.