Rümlang – Silber für Joëlle Baumgartner Weil sie beim fünften und letzten Durchgang der Swiss-Trophy verhindert war, musste sich die bisher führende Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang) mit Silber zufrieden geben. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Knapp den ersten Platz verpasst, weil sie beim letzten Wettkampf gar nicht dabei war: die Rümlangerin Joëlle Baumgartner. Foto: PD

Joëlle Baumgartner war gut in die Swiss-Trophy gestartet und machte bereits am ersten Wettkampf in Frauenfeld deutlich, mit welchen Ambitionen sie in die Trophy gestartet war. Mit dem klaren Sieg setzte sie sich an die Spitze in der Gesamtwertung. Im zweiten Durchgang in Unterägeri musste sie sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben und auch die Leaderposition an Joel Brüschweiler abtreten. Die Führungsposition eroberte sich Baumgartner in Winterthur dann bereits wieder zurück und konnte diese auch nach dem vierten Durchgang in Ägerten, den sie wiederum mit einem deutlichen Sieg für sich entscheiden konnte, erfolgreich verteidigen.

Zeitgleich an einer anderen Meisterschaft

In der Swiss-Trophy werden die besten drei Resultate aus den fünf möglichen Trophy-Durchgängen zur Ermittlung des Trophy-Gewinners gewertet. Joëlle Baumgartner hatte bereits vier Durchgänge bestritten und hatte damit genügend zählende Resultate, um in der Gesamtwertung klassiert zu werden. Leider war sie an diesem Wochenende verhindert, da sie zeitgleich an der Schweizer Gruppenmeisterschaft mit dem Gewehr auf die 50m-Distanz anzutreten hatte.

Damit hatte Baumgartner keine Gelegenheit, ihr bisher tiefstes Resultat (566 in Winterthur) in Herisau durch ein besseres Resultat zu ersetzen. Darin witterte Joel Brüschweiler seine Chance – und nutzte sie auch.

Grosse Ziele

Für die laufende Saison hat sich Joëlle Baumgartner hohe Ziele gesetzt. Mit Silber in der Swiss-Trophy hat die Rümlangerin ihr erstes Ziel zwar knapp verpasst, aber gleichzeitig hat sie damit bewiesen, dass sie zur absoluten Spitze in der Schweizer Armbrustszene zählt. Diverse Siege in der Kombinationswertung an verschiedenen Schützenfesten durfte die amtierende Weltmeisterin in diesem Jahr bereits auf ihr Konto verbuchen und im aktuellen Weltcup führt sie die Zwischenrangliste an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.