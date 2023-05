Swiss-Trophy Armbrust 30m – Silber für Joëlle Baumgartner Am 5. und 6. Mai wurde in Unterägeri der zweite Swiss-Trophy Wettkampf Armbrust 30m ausgetragen. Die Rümlangerin Joëlle Baumgartner sicherte sich dabei den zweiten Platz. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Nach Gold in Frauenfeld nun Silber in Unterägeri: Joëlle Baumgartner. Fotos: Karl Hugener

Die amtierende Weltmeisterin und Gewinnerin des ersten Swiss Trophy Durchgangs vom April diesen Jahres, Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang), zeigte vor allem eine starke Kniend-Leistung. Mit 295 Punkten erzielte sie das höchste Kniendresultat in Unterägeri. Da sie aber im Stehend-Match Federn lassen musste, konnte sie sich schlussendlich «lediglich» 572 Punkte auf ihr Konto gutschreiben lassen. Damit lag sie sechs Punkte unter dem im April erzielten Resultat an der ersten Swiss-Trophy in Frauenfeld und musste sich von Joel Brüschweiler (ASV Bürglen), der 578 Punkte erreichte, geschlagen geben.

In der Zwischenrangliste nach zwei Swiss-Tophy Durchgängen liegt Baumgartner mit drei Punkten Rückstand auf den führenden Brüschweiler auf dem zweiten Platz.

Tolle Steigerung von Pisà

Der Newcomer Yoric Pisà (ASV Rümlang) konnte sich drastisch steigern und sein Resultat von 513 Punkten, das er an der ersten Swiss-Trophy in Frauenfeld erzielte, auf 530 Punkte steigern.

Gesamthaft werden in der laufenden Saison fünf Swiss-Trophy Wettkämpfe ausgetragen. Das Programm besteht jeweils aus 30 Schuss in der Kniend- und 30 Schuss in der Stehend-Stellung. Am Ende der Saison wird eine Gesamtrangliste erstellt, in der pro Teilnehmerin beziehungsweise pro Teilnehmer die jeweils besten drei Wettkämpfe gewertet werden. Der nächste Swiss-Trophy Wettkampf findet am 27. Mai in Winterthur statt.

Von 513 auf 530 Punkt gesteigert: der Rümlanger Junior Yoric Pisà.

