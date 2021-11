Motorsport: Erfolg in Frankreich – Silvano Messmers Premierenfahrt führt aufs Podest von Le Mans Der Niederweninger debütiert auf der legendären Rennstrecke erfolgreich. Mit seinem Funyo-Boliden fährt er in der Hauptklasse in die Top 10 und steht somit auf dem Podest der Espoirs. Werner Bucher

Fährt voll auf Angriff: Silvano Messmer mit dem schnellen Funyo-Sport-Proto SP 05 auf der berühmten Rennstrecke von Le Mans. Foto: Werner Bucher

Es ist ruhig geworden um Silvano Messmer, seit er vor drei Jahren aufhörte, an Kartrennen zu starten. Umso lauter fällt jetzt seine Rückkehr auf die Rennstrecken aus. Infernalisch dröhnt der 270 PS starke Motor des Funyos, mit dem er mit bis zu 250 km/h über die Piste im Circuit Bugatti von Le Mans rast. Aufmerksam verfolgt sein Vater Lukas die Trainingsrunden in der Boxengasse der berühmten Rennpiste im Nordwesten Frankreichs. Mit einem feinen Lächeln nickt er zufrieden und stellt fest: «Er hat es noch nicht verlernt.»

Rückblende: Bereits mit acht Jahren fuhr Silvano Messmer Gokart und bestritt als Elfjähriger die ersten Rennen. Die Saison 2014 schloss er in der Einsteigerserie Vega Trofeo mit drei Siegen als Zweitplatzierter der Gesamtwertung ab. Zwei Jahre später stieg er in die höhere Kategorie X30 auf, mischte regelmässig auf den Pisten in Frankreich und Italien vorne mit. Immer mit dem Ziel, später Langstreckenrennen zu bestreiten. Mit dem Antritt der Lehre als Automatik-Monteur und der Corona-Zwangspause hatten er und seine rennsportbegeisterte Familie (sein Vater fuhr ebenfalls Kartrennen) genügend Zeit, um sich Gedanken um Silvanos sportliche Zukunft zu machen.