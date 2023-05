Neue alte Ratspräsidentin – Silvia Messerschmidt ist neu die höchste Opfikerin Der Opfiker Gemeinderat hat Silvia Messerschmidt für das Amtsjahr 2023/2024 zur Ratspräsidentin gewählt. Ihren Einstand hatte sie allerdings bereits früher gegeben. Manuel Navarro

Silvia Messerschmidt (SVP) wird während eines Jahres die Sitzungen des Gemeinderats leiten. Vizepräsident ist Jeremi Graf (SP, rechts), zum zweiten Vizepräsidenten gewählt wurde Dario Petrovic (FDP). Foto: PD

Der Gemeinderat von Opfikon tagte am Montagabend und musste dabei mehrere Beschlüsse fassen. Für das kommende Jahr besonders wichtig: Die Wahl der Geschäftsleitung des Parlaments. Überraschungen gab es hierbei keine. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wählten Silvia Messerschmidt (SVP) zur neuen Präsidentin. Das Parlament folgte dabei der Tradition: Wie üblich wurde die bisherige Vizepräsidentin zur höchsten Opfikerin erkoren.

Neu ist der Job für Messerschmidt indes nicht. Tatsächlich hatte sie nämlich dieses Jahr bereits schon zwei Sitzungen geleitet. Der Grund: Der im vorigen Jahr gewählte Präsident Tobias Honold hatte sich bereits im Dezember aus dem Rat verabschiedet. Er war aus Opfikon weggezogen. Insofern ist die neue Ratsleiterin ausnahmsweise auch die alte, beziehungsweise jene, welche bereits alle bisherigen Sitzungen im Jahr 2023 geleitet hat.

Lärmschutzmassnahmen werden nicht überwiesen

Nebst der Wahl der Geschäftsleitung galt es noch über andere Geschäfte zu befinden. So genehmigte das Parlament einen Kredit in der Höhe von 2,75 Millionen Franken. Mit diesem soll ein Projekt finanziert werden, um in den kommenden Jahren die Schulanlage Mettlen zu sanieren und zu erweitern. In trockenen Tüchern ist der Kredit noch nicht: Abgesegnet müssen die Gelder noch von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Opfikon an der Urne. Angepeilt wird dafür ein Termin im März 2024. Geht alles nach Plan, wäre der Bezug der renovierten und vergrösserten Schulanlage dann etappenweise ab dem dritten Quartal 2026 möglich.

Genehmigt hat der Gemeinderat ferner Änderungen an der Personalverordnung der Stadt Opfikon. Nötig wurde dies, weil Ende 2020 der Kantonsrat verschiedene Neuerungen am Personalgesetz verabschiedet hatte. Und dieses dient als Basis der Personalverordnung von Opfikon.

Nicht an den Stadtrat überwiesen hat der Gemeinderat schliesslich ein Postulat von Sari Haci (SP). Dieser wollte, dass der Stadtrat im Oberhusengebiet Lärmschutzmassnahmen prüft, um entsprechende Emissionen zu vermindern.

