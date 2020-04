Eishockey: Namhafter Rückkehrer – Simek kommt, Truttmann bleibt Der EHC Kloten meldet einen weiteren Neuzuzug: Juraj Simek, der einst für die Flughafenstädter seine ersten NLA-Partien absolviert hatte. Und mit Marco Truttmann verlängerte der Verein den Vertrag. Roland Jauch

Juraj Simek hatte auch auf seiner letzten Station vor dem Wechsel nach Kloten Grund zum Jubeln: hier nach seinem Treffer zum 4:3 für die Rapperswil-Jona Lakers gegen Biel Ende Januar. Foto: Keystone

Juraj Simek, seit 2011 – mit kurzen Abstechern nach Turku, Lugano und vergangene Saison zu den SC Rapperswil-Jona Lakers – bei Genf-Servette unter Vertrag, hat mit dem EHC Kloten einen Kontrakt für ein Jahr in der Swiss League unterschrieben. Der 32-jährige Stürmer absolvierte in Kloten seine ersten NLA-Partien, ehe er für sechs Jahre in Nordamerika in der AHL spielte. In der vergangenen Saison wurde der 25-fache Internationale von Genf an die SCRJ Lakers ausgeliehen, für die er in 33 Partien 17 Skorerpunkte erzielte. In der National League kam Simek insgesamt auf 477 Matches und 198 Punkte.