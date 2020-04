Nachfolger für Amt gefunden – Simon Knecht wird Gemeindeschreiber in Niederweningen Die Gemeinde Niederweningen hat einen neuen Gemeindeschreiber: Simon Knecht tritt die Nachfolge von Chantal Nitschké an.

Simon Knecht ist der Nachfolger von Gemeindeschreiberin Chantal Nitschké, die ihre Stelle auf Ende Juli gekündigt hat. Wie die Gemeinde am Dienstag mitteilt, war Simon Knecht von 2013 bis 2018 Gemeindeschreiber und Vorsitzender der Geschäftsleitung in Ehrendingen (AG). 2018 wurde er Gemeindeschreiber und Vorsitzender der Geschäftsleitung in einer grossen Aargauer Gemeinde.

Da er wieder vermehrt konkrete Projekte und Aufgaben umsetzen möchte und die direkte Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden schätzt, habe er sich entschieden, wieder in einer mittelgrossen Gemeinde als Gemeindeschreiber und Leiter der Verwaltung tätig zu sein, teilt die Gemeinde weiter mit.

Simon Knecht Infos einblenden pd / Gemeinde Niederweningen

( mst )