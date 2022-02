Mangel an Hausärzten im Rafzerfeld – Sind Praxen von Hausärztinnen und Hausärzten ein Auslaufmodell? Aufgrund der zahlreichen Pensionierungen von Hausärzten sind neue Projekte geplant. Medbase in Eglisau wird überrannt, das Ärztezentrum in Rafz war am Anschlag. Ursula Fehr , Balz Murer

Hausarzt Benno Zurgilgen und seine Frau Sandra suchen eine Nachfolge für ihre Praxis. Foto: Balz Murer

Der Arzt Martin Tanner schloss nach 50 Jahren im Juni 2021 schweren Herzens seine Praxis in Eglisau. Ende März wird dies nach 32 Jahren auch Adrian Grunder tun. Auf seiner Website sucht Benno Zurgilgen in Rafz eine Nachfolge für seine Hausarztpraxis, er möchte ab Sommer sein Pensum halbieren und nach einem weiteren Jahr ganz aufhören. Und mit Vilma Stalder und Stephan Ebnöther in Glattfelden werden in wenigen Jahren die letzte Hausärztin, der letzte Hausarzt in dieser Region in Pension gehen.

Vielseitige Arbeit mit grosser Freiheit