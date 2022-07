Analyse zu Verhandlungen mit Russland – «Sind Sie noch ganz bei Trost?» Immer lauter werden die Stimmen, die nach Verhandlungen mit Putin rufen. Das Perfide: Sie sagen «Verhandlungen» und meinen «Kapitulation». Diesem irrsinnigen Vorschlag fehlt die Logik. Meinung Sascha Britsko

Putin ist sein Ruf in Europa komplett egal. Er kann sein Vorgehen in Russland stets als Erfolg verkaufen. Foto: Alexey Druzhinin

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Frankreich greift unverhofft die Schweiz an. Präsident Macron will sich die nach dem Wiener Kongress 1815 angegliederten Landesteile der Romandie zurückholen. Er findet, die Schweiz achte zu wenig auf die Interessen der frankofonen Regionen, und verweist auf den Röstigraben. Frankreich, so sagt es Macron, fühle sich nicht ernst genommen, nein, gar provoziert. Also will Macron Genf, Neuenburg und Basel wieder an das grosse französische Reich von anno dazumal angliedern.