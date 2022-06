«Apropos» – der tägliche Podcast – Sind wir alle bald Firmenbesitzer? Was die Migros vor achtzig Jahren machte, wollen heute immer mehr Start-ups: Ihre Anteile den Kundinnen und Kunden übergeben. Was bedeutet das für uns alle? Vivienne Kuster Hannes Grassegger als Gast Mirja Gabathuler als Host

Seit den 1940er-Jahren gehört die Migros den Mitarbeiterinnen und Kunden. Was Gottfried Duttweiler aus einer politischen Not heraus initiierte, wird heute zum Geschäftsmodell vieler Start-ups: Sie verkaufen ihre Anteile an die Community.

«Exit to community» heisst das in der Fachwelt. Die Gründerinnen oder Besitzer verkaufen dabei Anteile der Firma an die Community. Damit steigen sie ganz oder teilweise aus dem Unternehmen aus.

«Magazin»-Autor Hannes Grassegger hat dieses Phänomen auch in der Schweiz beobachtet und sich gefragt: Woher kommt dieses Phänomen? In einer neuen Folge «Apropos» erklärt er, weshalb sich Unternehmen für diese Strategie entscheiden und was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Host ist Mirja Gabathuler.

