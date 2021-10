Pferderennen in Dielsdorf – Sir Vulcano krönt eine Millioneninvestition Mit dem überlegenen Sieg von Sir Vulcano im St. Leger wurde Rennbahnbesitzer Toni Kräuliger in Dielsdorf vor 5000 Besuchern für seinen Millionenaufwand belohnt. Zudem war er mit fünf Siegen und 25 Platzierungen der erfolgreichste Rennpferdebesitzer. Werner Bucher

Sir Vulcano und Clément Lheureux liessen sich nach ihrem Triumph in Dielsdorf feiern. Foto: Urs Weisskopf

Allen Aktiven im Pferderennsport ist es klar: Gäbe es den Investor und begeisterten Rösseler Toni Kräuliger nicht, dann würde es vermutlich in der Deutschschweiz auch keine Galopprennen mehr geben. Und damit wären Dutzende von Arbeitsplätzen in der Region verloren gegangen.

Der Seeländer Unternehmer und Präsident des Rennvereins Zürich hat in den letzten zehn Jahren rund 10 Millionen Franken in die marode, 50-jährige Rennbahn in Dielsdorf investiert und betreibt dort mit Andreas Schärer einen Rennstall. «Galopprennen sind meine Passion und deshalb freue ich mich, dass ich trotz der Corona-Restriktionen fünf Renntage in Dielsdorf durchführen konnte», erklärte Kräuliger am Sonntag mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach dem spektakulär verlaufenen Renntag mit dem erhofften Sieg im galoppsportlichen Hauptereignis zum Saisonschluss.