Stadtpolizist vor Bezirksgericht – Sittenpolizist des Amtsmissbrauchs beschuldigt Ein ehemaliger Sittenpolizist der Stadtpolizei Zürich soll Informationen aus dem Rapportsystem an Personen aus dem Milieu weitergeleitet haben.

Die Chilli's-Affäre hat die Stadtpolizei Zürich vor sechseinhalb Jahren erschüttert. Nun steht der Hauptbeschuldigte vor dem Bezirksgericht Zürich. Foto: Sabina Bobst

Ein heute 46-jährige Schweizer geriet im Zusammenhang mit der Chilli's-Affäre ins Visier der Ermittler. Im November 2013 wurde der Sittenpolizist der Stadtpolizei Zürich verhaftet und verbrachte fast ein halbes Jahr in Untersuchungshaft.

Die Anklage gegen ihn, die am Dienstag am Bezirksgericht Zürich verhandelt wird, umfasst 73 Seiten. Unter den zahlreichen Delikten, die ihm zur Last gelegt werden, befindet sich gleich mehrfach der Amtsmissbrauch.

Informationen weitergegeben

Er soll wiederholt ohne dienstlichen Grund auf das Rapportsystem Polis zugegriffen haben, um Informationen über bestimmte Personen zu suchen. Diese habe er dann an Bekannte aus dem Milieu weitergeleitet.

So soll er beispielsweise einer Bardame auf deren Anfrage hin Auskunft über einen Mann gegeben haben. Der Sittenpolizist teilte der Bardame mit, dass zu dieser Person keine polizeilichen Vorgänge im System ersichtlich seien.

Im Gegenzug gab es Nacktbilder

Ebenfalls vorgeworfen wird dem früheren Polizisten, dass er einzelne illegale Prostituierte nicht angezeigt haben soll. Von einer dieser Frauen soll er im Gegenzug Nacktbilder erhalten haben. Zudem soll sie ihn für ein Abendessen in ein Restaurant eingeladen haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den ehemaligen Gesetzeshüter eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Die Probezeit soll zwei Jahre betragen.

( SDA )