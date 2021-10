Kolumne Christian Seiler – Sizilianische Reisbällchen Arancini – « kleine Orangen» – sind ein sehr guter Grund, beim Risottokochen eher grosszügig zu sein mit den Mengen. Christian Seiler (Das Magazin)

Gli Arancini di riso sono una specialità tipica della cucina siciliana! (Jetzt können Sie auch gleich noch ihr Italienisch testen) Foto: Carmen Palma

Oft koche ich zu viel. Ich weiss nicht, warum das mir als erprobtem Koch immer noch passiert, aber wenn ich zum Beispiel einen Risotto zubereite, scheint mir die Menge an Reis, die ich für drei, vier Portionen brauche, immer ein bisschen zu sparsam bemessen, also nehme ich mehr. Eine Viertelstunde später ist dann so viel Risotto da, dass ich auch noch die Nachbarn zum Essen einladen könnte. Wenn die aus unerklärlichen Gründen etwas anderes vorhaben, bleibe ich auf den Resten meines Risottos sitzen.

Finden Sie nicht auch, dass die Handvoll Spaghetti, die man pro Person ins kochende Wasser wirft, entsetzlich bescheiden aussieht? Ich musste mich wirklich mit der Küchenwaage disziplinieren, um nicht mehr als 125 g pro Person zuzubereiten, sodass ich meistens unfassbare Pastamengen produzierte, die irgendwie aufgegessen werden mussten.