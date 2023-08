Skandal um Spaniens Fussball-Chef – Er küsste die Spielerin auf den Mund – und die Affäre wird immer schmutziger Der Eklat um Luis Rubiales bewegt nun auch die spanische Politik. Zudem steht ein neuer Vorwurf im Raum: Hat der Verband Zitate der betroffenen Weltmeisterin erfunden? Javier Cáceres aus Madrid

Luis Rubiales (r.) gilt als affärengestählter Verbandschef. Vor geraumer Zeit geriet er in die Schlagzeilen, weil er eine Feier abrechnete, auf der auch die Dienste von Escort-Damen auftauchten. Nach dem WM-Final küsste er Jenni Hermoso (l.) auf den Mund. Foto: Franck Fife (AFP)

Spaniens umstrittener Fussball-Verbandschef Luis Rubiales gerät in der Heimat wegen der «Kuss-Affäre» nun auch politisch immer stärker unter Druck. Nach einer Visite beim Staatsoberhaupt König Felipe sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag, die späte Bitte um Entschuldigung durch Rubiales sei «nicht ausreichend» und «nicht adäquat» gewesen. Rubiales hatte sich am Montag auf der Rückreise aus Australien per Videobotschaft zu Wort gemeldet: «Ich muss mich entschuldigen, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder?», hatte Rubiales bei einer Zwischenlandung in Doha in eine Kamera gesagt.