Kinder zeigen gemeinsam Stärke – Skema-Kampfkunst-Tag in Kloten In der Ruebisbachhalle Kloten zeigten 334 Kinder und Jugendliche, wie stark sie sind. SKEMA-Kampfkunstschule

Über 300 Kinder zeigten in der Ruebisbachhalle in Kloten ihr Können. Foto: PD

Schon früh treffen die ersten Familien in der Ruebisbachhalle in Kloten ein. Heute Samstag, 10. September, können sie zeigen, was sie in den letzten Monaten gelernt und geübt haben. Die sieben Skema-Schulen aus der Region brachten die jungen Kampfkünstler aus Kloten, Neuhausen, Rüti, Uster, Wetzikon, Zürich-Altstetten und Zürich-Oerlikon zusammen.

Die Kinder und Jugendlichen der Region zeigen nach der Ansprache des Verbandspräsidenten Dr. med. Patrick Zürcher aus Uster ihr Können. Bei den kleinen sind es koordinativ anspruchsvolle Bewegungsabläufe, bei den Jugendlichen die Grundlagen der Selbstverteidigung. Eindrucksvoll sind die synchronen Bewegungen, welche schier die ganze Halle beben lassen. Konzentriert geht es weiter.

Skema-Gründer zu Besuch

Als Höhepunkt wurde der Anlass vom Skema-Gründer Si Gung Suny Kamay besucht. Mit langem anhaltendem Applaus wurden sein jahrelanger stetiger Einsatz und die Erfahrung, welche jedem einzelnen Mitglied zu Nutzen kommt, gewürdigt. Die Skema wurde im Jahr 1978, damals als Kark, in einer kleinen Garage in Kloten eröffnet, wo der Gründer die ersten Kung-Fu- und Kampfkunstinteressierten mit all seinem Wissen und Können unterrichtete.

Die rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert, wie so viele Kinder fokussiert die zwei Stunden bestritten. Foto: PD

Nach dem Abschluss konnten die Kinder und Jugendlichen kaum das Entgegennehmen des Diploms und Abzeichens erwarten. «Bei mir kommt das Diplom an die orange Wand gehängt!», meinte ein Kind mit fröhlichem Gesicht.

Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis sie ihr Diplom in den Händen halten durften. Foto: PD

Die 700 Zuschauer, Eltern, Verwandte und Freunde waren begeistert, wie so viele Kinder fokussiert die zwei Stunden bestritten.

Gross war dann auch der Appetit. Im Festzelt wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Zum Abschied wurde noch ein Freundschaftsarmband und für die Kleinen ein Ballon verteilt. Am Anlass konnte man die freundschaftliche und familiäre Atmosphäre spüren.

Alle Kinder waren mit grossem Eifer bei der Sache. Foto: PD

Auch die Gewinner des Wettbewerbs für den Raclette-Plausch im neu eröffneten Skema-Hauptquartier in Uster werden das geniessen können. Dort finden am 29. Oktober auch die Prüfungen der Erwachsenen-Selbstverteidigung statt, wo Interessierte die Räumlichkeiten der Skema-Kampfkunstschule, der Arztpraxis und Therapeuten sowie des Kraftstudios besichtigen können.

Fehler gefunden?Jetzt melden.